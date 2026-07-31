В Татарстане вспыхнул пожар на территории «Нижнекамскнефтехима»: очаг локализован

Вечером 31 июля на объекте в Татарстане зафиксировали возгорание. Пожар произошел на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим». К 22:20 очаг возгорания локализовали. Об этом проинформировали в пресс-службе компании в «Макс».
«Очаг возгорания на территории “Нижнекамскнефтехима” локализован», — говорится в комментарии.
О начале процесса локализации огня сообщили в 21:20. К работе привлекли сотрудников служб оперативного реагирования. Угрозы жизни и здоровью людей нет, отметили в пресс-службе.
В ночь на 31 июля произошли пожары на складах Wildberries в Волгограде. Обошлось без пострадавших. Логистические цепочки временно перестроены. Помимо гражданского объекта, повреждены завод топливно-энергетического комплекса на юге города и жилые дома.