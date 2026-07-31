В Рязанской области отменили беспилотную опасность

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности отменен на территории Рязанской области. Об этом сообщается в канале «РСЧС Рязанская область» в «Максе».
«Отбой беспилотной опасности на территории Рязанской области», — говорится в сообщении.
Об этом предупредили в РСЧС региона.
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности отменен на территории Рязанской области. Об этом сообщается в канале «РСЧС Рязанская область» в «Максе».
«Отбой беспилотной опасности на территории Рязанской области», — говорится в сообщении.