В Армении из-за аномальной жары взорвался подземный кабель

В центральном административном районе Еревана Кентрон произошла авария на подземной линии электропередачи. Причиной взрыва кабеля стала повышенная нагрузка на сети, сообщил временный управляющий компании «Электрические сети Армении» Романос Петросян в соцсетях.
По словам Петросяна, в условиях жаркой погоды потребление электроэнергии в сезон значительно растет, что неизбежно провоцирует аварии как на воздушных линиях, так и на подземных коммуникациях. Специалисты энергокомпании уже приступили к аварийно-восстановительным работам на месте происшествия.
Инцидент был заснят на видео, которое ранее распространилось в местных Telegram-каналах. На кадрах видно, как небольшой взрыв под землей на одной из улиц напугал прохожих, ставших невольными свидетелями случившегося.
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