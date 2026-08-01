В Харькове, Сумах и Киеве прогремели мощные взрывы

В Харькове прогремели взрывы, информирует телеканал «Общественное».
В материале сказано, что речь идёт о нескольких взрывах. Кроме того, взрыв произошёл в Сумах.
Вечером в пятницу взрывы прогремели в Киеве.
Согласно сведениям онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской, Сумской и Киевской областях были включены сирены.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Напомним, по данным Минобороны РФ, военные нанесли удары автозаправочным станциям и цистернам с топливом, которые использовались в интересах украинских войск, в подконтрольной Украине части Донецкой народной республики.