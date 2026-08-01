Обыски по делу о хищении 144 миллионов рублей прошли в центре «Москва-Сити»

В офисах сети обменников криптовалюты в башне «Федерация Восток» делового центра «Москва-Сити» прошла серия обысков по факту хищения 144 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Уточняется, что жертвой преступления стал Владимир Р., попавший под влияние аферистов. Они, притворившись сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ, убедили обладателя крупной суммы денег перевести ее им. Операция прошла через один из московских криптообменников.
В настоящее время все точки обмена временно закрыли. Также в здании были задержаны десятки человек, восьмерым из которых уже избрали меру пресечения, сказано в статье.
Ранее в пресс-центре МВД России сообщили, что дистанционные мошенники стали использовать в схемах хищения возможность бесконтактного внесения средств по QR-кодам.
Они убеждают потерпевших взять наличные из дома или обналичить их со счетов, а потом зачислить на «дропперские» карты через банкоматы. В разных банках лимит таких операций составляет от 15 до 100 тысяч рублей.