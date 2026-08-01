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Истребитель F-35 полностью сгорел на военной базе США в Калифорнии

Истребитель пятого поколения F-35 полностью выгорел на территории авиабазы Мирамар в Калифорнии. Возгорание произошло на взлётно-посадочной полосе, а военные США назвали случившееся «несчастным случаем с воздушным судном».

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл около 10:00 по местному времени. На опубликованных кадрах с места происшествия виден самолёт с сильными повреждениями и густой дым над территорией базы.

Истребитель F-35 полностью сгорел на военной базе США в Калифорнии. Видео © X / Área Militar.

Пилот воздушного судна успел катапультироваться, его доставили в больницу в стабильном состоянии. В Корпусе морской пехоты США пока не раскрыли причины пожара. Специалисты должны установить, что стало причиной возгорания дорогостоящей машины.

F-35 считается одним из самых современных американских боевых самолётов. Средняя стоимость одного истребителя может превышать 80 миллионов долларов.

Ранее Life.ru писал, что военный конвертоплан MV-22B Osprey Корпуса морской пехоты США получил повреждения после пожара во время учений в Аризоне. Возгорание произошло в районе правой мотогондолы, где расположены двигатель и часть механизмов поворотного винта. Экипаж успел покинуть машину, никто из военнослужащих не пострадал.

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