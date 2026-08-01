Истребитель F-35 полностью сгорел на военной базе США в Калифорнии

Ранее Life.ru писал, что военный конвертоплан MV-22B Osprey Корпуса морской пехоты США получил повреждения после пожара во время учений в Аризоне. Возгорание произошло в районе правой мотогондолы, где расположены двигатель и часть механизмов поворотного винта. Экипаж успел покинуть машину, никто из военнослужащих не пострадал.