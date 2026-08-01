На Ставрополье аферистка обманула бойца СВО на 7 млн рублей при покупке дома

В начале мая 2024 года женщина узнала, что ее знакомый — участник СВО — получил крупные выплаты из-за тяжелого ранения. Она предложила помочь ему с покупкой дома и нового автомобиля. Ветеран передал ей 7 миллионов рублей. Однако аферистка не собиралась ничего покупать. Деньги она потратила на собственные нужды.