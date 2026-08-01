На Ставрополье аферистка обманула бойца СВО на 7 млн рублей при покупке дома

На Ставрополье аферистка обещала купить у бойца СВО дом и обманула его на семь миллионов рублей. Об этом сообщает «АиФ — Северный Кавказ».
Перед судом предстанет 50-летняя жительница села Александрия. Ее обвиняют в мошенничестве, сообщили в прокуратуре Ставропольского края.
В начале мая 2024 года женщина узнала, что ее знакомый — участник СВО — получил крупные выплаты из-за тяжелого ранения. Она предложила помочь ему с покупкой дома и нового автомобиля. Ветеран передал ей 7 миллионов рублей. Однако аферистка не собиралась ничего покупать. Деньги она потратила на собственные нужды.
Теперь женщину ждет суд. Кроме того, прокуратура подала гражданский иск о возврате всей суммы пострадавшему бойцу.
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