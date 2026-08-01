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Пожар на территории «Нижнекамскнефтехима» потушен

Пожарные ликвидировали возгорание на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане, сообщила пресс-служба компании СИБУР. Там уточнили, что пожар начался на линии производства полистирола.

Пожарные ликвидировали возгорание на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане, сообщила пресс-служба компании СИБУР. Там уточнили, что пожар начался на линии производства полистирола.

В сообщении СИБУРа указано, что в момент начала пожара линия производства полистирола находилась «в разгрузке из-за внешних факторов». Пострадавших нет. Ущерб, нанесенный предприятию, незначительный.

«Нижнекамскнефтехим» — одно из крупнейших нефтехимических производств в Европе. О пожаре на его территории компания СИБУР сообщила вечером 31 августа.