Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд продлил лечение жителю Нижнего Новгорода, делавшему кукол из тел девочек

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода продлил еще на шесть месяцев принудительное лечение некрополисту Анатолию Москвину, обвиняемого в надругательстве над телами умерших девочек. О этом в пятницу, 31 июля, сообщили РИА Новости в суде.

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода продлил еще на шесть месяцев принудительное лечение некрополисту Анатолию Москвину, обвиняемого в надругательстве над телами умерших девочек. О этом в пятницу, 31 июля, сообщили РИА Новости в суде.

— Москвину продлили принудительное лечение в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа, на полгода, — цитирует собеседницу агентство.

В декабре 2025 года Анатолию Москвину продлевали срок принудительного лечения на полгода. Он находился в психиатрической больнице № 2 в Нижнем Новгороде. Врачи диагностировали ухудшение его состояния за последний год.

В октябре в СМИ появилась информация о том, что Москвин скоро может выйти на свободу. Но в Ленинском районном суде позднее заявили, что не получали документы о выписке пациента.

«Вечерняя Москва» пообщалась с психиатром, главврачом психиатрической клиники Василием Шуровым, который отметил, что некрофил вряд ли снова окажется на свободе. По мнению специалиста, медики не рискнут взять на себя ответственность выпустить такого пациента, так как у него уже сформировалась гиперфиксация на раскапывании могил.

Как развивалось дело некрофила и чем он занимался до того, как его задержали, — в материале «Вечерней Москвы».