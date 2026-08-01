Суд продлил лечение жителю Нижнего Новгорода, делавшему кукол из тел девочек

«Вечерняя Москва» пообщалась с психиатром, главврачом психиатрической клиники Василием Шуровым, который отметил, что некрофил вряд ли снова окажется на свободе. По мнению специалиста, медики не рискнут взять на себя ответственность выпустить такого пациента, так как у него уже сформировалась гиперфиксация на раскапывании могил.