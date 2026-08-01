Суд продлил лечение жителю Нижнего Новгорода, делавшему кукол из тел девочек

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода продлил еще на шесть месяцев принудительное лечение некрополисту Анатолию Москвину, обвиняемого в надругательстве над телами умерших девочек. О этом в пятницу, 31 июля, сообщили РИА Новости в суде.
— Москвину продлили принудительное лечение в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа, на полгода, — цитирует собеседницу агентство.
В декабре 2025 года Анатолию Москвину продлевали срок принудительного лечения на полгода. Он находился в психиатрической больнице № 2 в Нижнем Новгороде. Врачи диагностировали ухудшение его состояния за последний год.
В октябре в СМИ появилась информация о том, что Москвин скоро может выйти на свободу. Но в Ленинском районном суде позднее заявили, что не получали документы о выписке пациента.
«Вечерняя Москва» пообщалась с психиатром, главврачом психиатрической клиники Василием Шуровым, который отметил, что некрофил вряд ли снова окажется на свободе. По мнению специалиста, медики не рискнут взять на себя ответственность выпустить такого пациента, так как у него уже сформировалась гиперфиксация на раскапывании могил.
Как развивалось дело некрофила и чем он занимался до того, как его задержали, — в материале «Вечерней Москвы».