Жители Таиланда требуют казни для убийц брата и сестры из Тюмени

Ранее тайские правоохранители задержали предполагаемого лидера преступной группы, которого следствие связывает с исчезновением россиян в Паттайе 26 июля. После поездки на арендованном мотоцикле Диана и Роман перестали выходить на связь. Позже следователи нашли разобранный байк, который был закопан в лесном массиве рядом с кладбищем. Записи камер наблюдения показали, что за россиянами ехал неизвестный мужчина на мотоцикле. Незадолго до исчезновения девушка сообщила родственнице, что за ней следят. Основными подозреваемыми по делу проходят Тхану Киттхонг и Тхонгчай Сринил. По данным следствия, первый из них ранее уже привлекался к ответственности за похищение детей, незаконное хранение оружия и покушение на убийство.