Возгорание на территории «Нижнекамскнефтехима» в Татарстане ликвидировано

В Республике Татарстан ликвидировано возгорание на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим», сообщает пресс-служба компании.
В компании заявили, что возгорание было зафиксировано «на линии производства полистирола».
«Возгорание, возникшее на территории одного из производственных объектов “Нижнекамскнефтехима” и локализованное, потушено. По предварительной информации, возгорание возникло на линии производства полистирола, находившейся в разгрузке, из-за внешних факторов», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.
В компании отметили, ущерб оценивается как незначительный. Причина случившегося устанавливается.
Напомним, в Самаре в пятиэтажном жилом доме произошли взрыв и пожар. Огонь охватил торговые помещения на первом этаже и квартиры со второго по четвёртый этаж. Погибли два человека.
По данным СК РФ, взрыв произошёл в одной из квартир дома, расположенной на первом этаже. После этого загорелись жилые помещения.