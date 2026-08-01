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Возгорание на территории «Нижнекамскнефтехима» в Татарстане ликвидировано

В Республике Татарстан ликвидировано возгорание на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим», сообщает пресс-служба компании.

Источник: Аргументы и факты

В Республике Татарстан ликвидировано возгорание на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим», сообщает пресс-служба компании.

В компании заявили, что возгорание было зафиксировано «на линии производства полистирола».

«Возгорание, возникшее на территории одного из производственных объектов “Нижнекамскнефтехима” и локализованное, потушено. По предварительной информации, возгорание возникло на линии производства полистирола, находившейся в разгрузке, из-за внешних факторов», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

В компании отметили, ущерб оценивается как незначительный. Причина случившегося устанавливается.

Напомним, в Самаре в пятиэтажном жилом доме произошли взрыв и пожар. Огонь охватил торговые помещения на первом этаже и квартиры со второго по четвёртый этаж. Погибли два человека.

По данным СК РФ, взрыв произошёл в одной из квартир дома, расположенной на первом этаже. После этого загорелись жилые помещения.

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