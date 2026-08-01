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В Неаполе зафиксировано сильнейшее за 40 лет землетрясение

Подземные толчки произошли в Италии, землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в городе Неаполь, информирует Corriere della Sera.

Источник: Аргументы и факты

Подземные толчки произошли в Италии, информирует Corriere della Sera.

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в городе Неаполь.

«Землетрясение ощущалось по всему городу и окрестностям. Повреждены дома, церкви и автомобили. Сообщается о застрявших лифтах и перебоях с электроэнергией», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, травмы получили десять человек.

В материале сказано, что эпицентр находился в четырёх километрах от Неаполя в районе супервулкана Флегрейских полей. Землетрясение стало сильнейшим за 40 лет.

Напомним, в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. По последним данным, погибли 34 человека, десятки человек получили травмы.