В Неаполе зафиксировано сильнейшее за 40 лет землетрясение

Подземные толчки произошли в Италии, информирует Corriere della Sera.
Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в городе Неаполь.
«Землетрясение ощущалось по всему городу и окрестностям. Повреждены дома, церкви и автомобили. Сообщается о застрявших лифтах и перебоях с электроэнергией», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, травмы получили десять человек.
В материале сказано, что эпицентр находился в четырёх километрах от Неаполя в районе супервулкана Флегрейских полей. Землетрясение стало сильнейшим за 40 лет.
Напомним, в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. По последним данным, погибли 34 человека, десятки человек получили травмы.