ТАСС: в храме Василия Блаженного произошло возгорание

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Возгорание в храме Василия Блаженного произошло в Москве. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«На первом этаже в кабинете директора произошло возгорание личных вещей и мебели. Площадь возгорания составила около 10 кв. метров. На место происшествия было стянуто около 10 пожарных машин. В настоящее время возгорание локализовано», — сказал собеседник агентства.
Позже в оперативных службах сообщили, что возгорание потушили. Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала.
В новость внесены изменения (01:51 мск) — добавлена информация о ликвидации возгорания.