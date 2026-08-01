ТАСС: в храме Василия Блаженного произошло возгорание

«На первом этаже в кабинете директора произошло возгорание личных вещей и мебели. Площадь возгорания составила около 10 кв. метров. На место происшествия было стянуто около 10 пожарных машин. В настоящее время возгорание локализовано», — сказал собеседник агентства.