Mash: Задымление произошло в храме Василия Блаженного

Задымление произошло в храме Василия Блаженного на Красной площади. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил Telegram-канал Mash.
— По словам очевидцев, к месту прибыли 10 пожарных машин, — сказано в публикации.
Позже сообщили, что к храму Василия Блаженного приехало уже 15 пожарных машин. Спасатели зашли внутрь, над куполами здания виден белый дым.
26 июля из торгово-развлекательного центра «Европолис» на проспекте Мира были экстренно эвакуированы все посетители и сотрудники магазина. По предварительной информации, причиной эвакуации стал локальный пожар. Посетитель набрал футболок в магазине «ХЦ» на втором этаже и отправился в примерочную, где устроил поджог, после этого началось сильное задымление. Он сбежал с места произошедшего.