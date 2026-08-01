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К храму Василия Блаженного в центре Москвы стянули пожарные машины: что произошло

В храме Василия Блаженного в Москве произошло возгорание.

Источник: Комсомольская правда

В центре Москвы зафиксировали возгорание. Задымление, по данным оперативных служб, произошло в храме Василия Блаженного. Его уже оцепили, сообщает ТАСС.

По словам очевидцев, к храму стянули порядка десяти пожарных машин. Экстренные службы продолжают прибывать к месту ЧП. О причинах начала задымления пока информации нет. Подробности инцидента неизвестны.

Стоит отметить, что храм находится на Красной площади. Рядом с ним расположены стены Кремля и парк «Зарядье». Как сообщают очевидцы, из сквера уже чувствуется запах гари из-за случившегося задымления.

Сообщается, что возгорание ликвидировали к 01:45. О пострадавших и последствиях не сообщается.

Ранее сотрудники МЧС локализовали пожар в производственном здании на юго-востоке Москвы. Площадь возгорания составила порядка 3 тысяч квадратных метров.

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