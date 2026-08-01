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В Севастополе сбили семь БПЛА при отражении атаки ВСУ

Ночью 1 августа силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь. Всего военные уничтожили семь воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: Life.ru

По его словам, дроны были сбиты в районах Фиолента и Северной стороны. Глава региона призвал жителей соблюдать меры безопасности во время работы систем противовоздушной обороны.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ. Сбито 7 БПЛА в районе Фиолента и Северной стороны. Не пренебрегайте мерами безопасности!» — написал Развожаев.

Губернатор не сообщил о возможных последствиях атаки и повреждениях на земле. Оперативные службы продолжают контролировать ситуацию.

Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области ребёнок пострадал после падения обломков беспилотника на частный дом. Инцидент произошёл в хуторе Рогожкино Азовского района. Мальчика доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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