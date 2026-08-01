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В Большом Камне будут судить мужчину после гибели девочки от удара током

В Приморском крае завершили расследование уголовного дела о гибели 14-летней девочки в Большом Камне. Перед судом предстанет владелец земельного участка, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Источник: ДЕЙТА

По данным следствия, мужчина без необходимых разрешений отсыпал грунт и складировал строительные материалы рядом со своей территорией на улице Заовражной. Работы проводились в охранной зоне линии электропередачи с нарушением установленных требований.

В результате под оголенным проводом появилась возвышенность высотой до 8,5 метра. Из-за нее расстояние до находившейся под напряжением линии стало опасно малым.

Днем 31 июля 2025 года на насыпь поднялась 14-летняя девочка. Она коснулась провода и погибла на месте от поражения электрическим током.

В рамках расследования правоохранители опросили 25 свидетелей и специалистов, а также организовали пять судебных экспертиз, включая дактилоскопическое и трасологическое исследования. Помимо этого, следователи проверили законность использования земли обвиняемым и добились ареста его имущества.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения. Мужчине вменяют часть 1 статьи 109 УК РФ.