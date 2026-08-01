В Большом Камне будут судить мужчину после гибели девочки от удара током

По данным следствия, мужчина без необходимых разрешений отсыпал грунт и складировал строительные материалы рядом со своей территорией на улице Заовражной. Работы проводились в охранной зоне линии электропередачи с нарушением установленных требований.
В результате под оголенным проводом появилась возвышенность высотой до 8,5 метра. Из-за нее расстояние до находившейся под напряжением линии стало опасно малым.
Днем 31 июля 2025 года на насыпь поднялась 14-летняя девочка. Она коснулась провода и погибла на месте от поражения электрическим током.
В рамках расследования правоохранители опросили 25 свидетелей и специалистов, а также организовали пять судебных экспертиз, включая дактилоскопическое и трасологическое исследования. Помимо этого, следователи проверили законность использования земли обвиняемым и добились ареста его имущества.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения. Мужчине вменяют часть 1 статьи 109 УК РФ.