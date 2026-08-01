В Большом Камне будут судить мужчину после гибели девочки от удара током

В Приморском крае завершили расследование уголовного дела о гибели 14-летней девочки в Большом Камне. Перед судом предстанет владелец земельного участка, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.