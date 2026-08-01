Двух пьяных жительниц Подмосковья задержали за нападение на пассажирку метро

— Полицейские задержали двух жительницы Московской области, которые спровоцировали драку и нанесли потерпевшей телесные повреждения на станции «Кожуховская» Люблинско-Дмитровской линии. Установлено, что в вагоне поезда при проезде от станции «Дубровка» до станции «Кожуховская» 44-летняя и 61-летняя женщины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, начали конфликтовать с одной из пассажирок. Выйдя в вестибюль станции, они нанесли несколько ударов в область лица и тела 33-летней потерпевшей, — сказано в сообщении.