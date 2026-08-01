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Двух пьяных жительниц Подмосковья задержали за нападение на пассажирку метро

Полиция задержала двух пьяных женщин, которые устроили драку на станции метро «Кожуховская». Об этом в пятницу, 31 июля, сообщила пресс-служба управления внутренних дел на московском метрополитене.

Полиция задержала двух пьяных женщин, которые устроили драку на станции метро «Кожуховская». Об этом в пятницу, 31 июля, сообщила пресс-служба управления внутренних дел на московском метрополитене.

— Полицейские задержали двух жительницы Московской области, которые спровоцировали драку и нанесли потерпевшей телесные повреждения на станции «Кожуховская» Люблинско-Дмитровской линии. Установлено, что в вагоне поезда при проезде от станции «Дубровка» до станции «Кожуховская» 44-летняя и 61-летняя женщины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, начали конфликтовать с одной из пассажирок. Выйдя в вестибюль станции, они нанесли несколько ударов в область лица и тела 33-летней потерпевшей, — сказано в сообщении.

Правоохранители задержали пассажирок. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России «Хулиганство».

В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Также в отношении них составили протоколы об административном правонарушении из-за появления в общественном месте в состоянии опьянения, передает агентство «Москва».

28 июля мужчина вместе с девушкой украли пять бутылок вина из магазина на юго-востоке столицы. Управляющий и кассир торговой точки догнали злоумышленников, после чего юноша стал угрожать им ножом.