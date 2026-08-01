В Киеве на фоне включённых сирен прогремели три серии взрывов

В Киеве произошли взрывы, информирует телеканал «Общественное».
«В Киеве снова слышны взрывы», — рассказали украинские журналисты.
В материале сказано, что речь идёт о третьей серии взрывов за 15 минут.
Кроме того, взрывы прогремели в Днепропетровске.
Согласно сведениям онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях включены сирены.
Накануне вечером взрывы произошли в Харькове, Сумах и Киеве.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Напомним, по данным Минобороны РФ, военные нанесли удары автозаправочным станциям и цистернам с топливом, которые использовались в интересах украинских войск, в подконтрольной Украине части Донецкой народной республики.