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В храме Василия Блаженного в Москве ликвидировали пожар

Возгорание в храме Василия Блаженного на Красной площади в Москве удалось оперативно потушить. В результате происшествия никто не пострадал, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По предварительным данным, огонь возник на первом этаже здания в кабинете директора. Загорелись личные вещи и мебель, площадь возгорания составила около 10 квадратных метров.

Спасатели быстро прибыли на место и ликвидировали пожар. Информации о пострадавших среди сотрудников и посетителей храма не поступало.

Храм Василия Блаженного является одним из главных архитектурных символов Москвы и расположен на Красной площади рядом с Кремлём.

Ранее Life.ru писал, что пожар на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане полностью ликвидировали. Возгорание произошло на одном из производственных объектов компании, входящей в группу «Сибур». По предварительным данным, огонь возник на линии по выпуску полистирола, однако серьезных повреждений оборудование не получило.

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