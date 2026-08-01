В храме Василия Блаженного в Москве ликвидировали пожар

Ранее Life.ru писал, что пожар на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане полностью ликвидировали. Возгорание произошло на одном из производственных объектов компании, входящей в группу «Сибур». По предварительным данным, огонь возник на линии по выпуску полистирола, однако серьезных повреждений оборудование не получило.