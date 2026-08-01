В Неаполе произошло сильнейшее за 40 лет землетрясение, пострадал 21 человек

В районе Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,7, которое стало самым сильным за последние 40 лет для этой территории. В результате природного явления пострадал как минимум 21 человек, двое из них находятся в тяжёлом состоянии, пишет Corriere Del Mezzogiorno.