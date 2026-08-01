В Неаполе произошло сильнейшее за 40 лет землетрясение, пострадал 21 человек

В Неаполе произошло землетрясение магнитудой 4,7. Видео © Х / Mario Nawfal.
Эпицентр толчков располагался в районе Кампи Флегрей — вулканической зоны примерно в шести километрах от Неаполя. Подземные колебания ощутили жители города и ближайших населённых пунктов.
Землетрясение привело к повреждению жилых зданий, частичному обрушению высоковольтной опоры и перебоям с электроснабжением в районах Фуоригрота и Баньоли. Также временно остановили движение поездов, а порт Поццуоли закрыли из-за трещин на подъездных путях.
После основных толчков власти зафиксировали ещё одно землетрясение магнитудой 3,8. В пострадавших районах организовали пункты помощи, где жителям предоставляют воду и необходимые предметы.
Ранее жители Камчатки почувствовали подземные толчки после землетрясения в Тихом океане. Сейсмологи зарегистрировали колебания магнитудой 5,8 у юго-восточного побережья полуострова.
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