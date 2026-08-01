ВС РФ нанесли новый удар по военным объектам в Киеве и области

Также удары пришлись по объектам в Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах Киева. Очевидцы сообщали о взрывах и последствиях атаки в разных частях города. До этого сообщения о взрывах поступали из Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областей. Там, по предварительным данным, были поражены различные военные и инфраструктурные объекты.