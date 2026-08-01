Заочно арестован сожитель убитой в Одинцове участницы конкурса красоты: суд удовлетворил ходатайство

В последний раз родные модели общались с ней 17 июля. По словам родственников, она хотела пробовать себя на телевидении, для этого окончила курс медиашколы в Останкино. За полгода до этого у модели появился поклонник. Спустя десять дней после последнего разговора с Натальей Божук ее тело нашли расчлененным в лесу.