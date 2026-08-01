Заочно арестован сожитель убитой в Одинцове участницы конкурса красоты: суд удовлетворил ходатайство

В Московской области расследуют убийство участницы конкурса «Миссис Россия-Вселенная 2017» Натальи Божук. Модель нашли мертвой в середине июля в Одинцове. Суд по этому делу заочно арестовал сожителя Натальи Божук, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Известно, что женщина пропала 17 июля. К 22 июля в селе Ромашково обнаружили ее собаку. Затем в Одинцове нашли пропавшую модель. В убийстве подозревается ее сожитель. После инцидента он покинул страну.
Суд в Подмосковье 30 июля удовлетворил ходатайство об аресте мужчины. Его уже разыскивают.
В последний раз родные модели общались с ней 17 июля. По словам родственников, она хотела пробовать себя на телевидении, для этого окончила курс медиашколы в Останкино. За полгода до этого у модели появился поклонник. Спустя десять дней после последнего разговора с Натальей Божук ее тело нашли расчлененным в лесу.