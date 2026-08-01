Француженку, в квартире которой нашли останки младенцев, отправили в изолятор

Ранее Life.ru писал, что в американском Мемфисе во время прогулки с собакой мужчина обнаружил останки детей в лесу. Сначала находка показалась ему костями животного, однако прибывшие полицейские установили, что это человеческие останки. Позже рядом нашли дополнительные фрагменты костей. Экспертиза показала, что останки принадлежали трём детям в возрасте от трёх до семи лет, а причины их смерти пока остаются неизвестными.