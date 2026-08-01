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В Киеве прогремела пятая за ночь серия взрывов

Украинские СМИ сообщили о новой, пятой по счёту за ночь, серии взрывов, прогремевших в Киеве на фоне воздушной тревоги.

Источник: Аргументы и факты

Серия взрывов вновь прогремела в Киеве в ночь на 1 августа, это произошло в городе в пятый раз после наступления тёмного времени суток, сообщили украинские СМИ.

Громкие звуки в столице Украины фиксируются на фоне действия сигнала воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сирены, предупреждающие об опасности, сработали также в её центральной и восточной частях.

При этом детальные данные об инцидентах в Киеве и возможных последствиях происшествий не приводятся.

Напомним, поздно вечером 31 июля украинские СМИ проинформировали о взрывах в Харькове и Сумах. Они произошли на фоне объявленной воздушной тревоги.

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