В Киеве прогремела пятая за ночь серия взрывов

Серия взрывов вновь прогремела в Киеве в ночь на 1 августа, это произошло в городе в пятый раз после наступления тёмного времени суток, сообщили украинские СМИ.
Громкие звуки в столице Украины фиксируются на фоне действия сигнала воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сирены, предупреждающие об опасности, сработали также в её центральной и восточной частях.
При этом детальные данные об инцидентах в Киеве и возможных последствиях происшествий не приводятся.
Напомним, поздно вечером 31 июля украинские СМИ проинформировали о взрывах в Харькове и Сумах. Они произошли на фоне объявленной воздушной тревоги.