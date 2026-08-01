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СК проверит обстоятельства смерти мужчины во время задержания в Хабаровске

Следственный комитет устанавливает обстоятельства смерти жителя Хабаровска во время задержания. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщило СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Следственный комитет устанавливает обстоятельства смерти жителя Хабаровска во время задержания. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщило СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Следователи установили, что сотрудники Росгвардии приехали на вызов о нарушении общественного порядка жителем Хабаровска. Он попытался скрыться от них, а при задержании сопротивлялся. Из-за этого к мужчине применили физическую силу и спецсредства. Вскоре он умер на месте задержания.

— Причина смерти нарушителя будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Следственным органом будет проверена правомерность действий сотрудников Росгвардии и дана оценка соразмерности применения силы при задержании, — сказано в сообщении ведомства.

Местные СМИ сообщали со ссылкой на очевидцев, что мужчина бегал по улице с топором и бросался на людей, передает РИА Новости.

26 июля сотрудники Росгвардии вывели из Эрмитажа мужчину, который назвал себя Иисусом Христом, и передали его психиатрам.