СК проверит обстоятельства смерти мужчины во время задержания в Хабаровске

Следователи установили, что сотрудники Росгвардии приехали на вызов о нарушении общественного порядка жителем Хабаровска. Он попытался скрыться от них, а при задержании сопротивлялся. Из-за этого к мужчине применили физическую силу и спецсредства. Вскоре он умер на месте задержания.