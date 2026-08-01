Землетрясение под Неаполем: 21 пострадал, двое в тяжелом состоянии

Первый и самый сильный подземный толчок был зафиксирован в 19:46 по местному времени. Эпицентр находился в районе Кампи Флегреи, всего в 6 километрах от Неаполя. Вслед за основным ударом последовали два афтершока магнитудой 3,8 и 3,1. Сейсмологи не исключают, что в ближайшие часы активность может сохраниться.