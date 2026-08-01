Землетрясение под Неаполем: 21 пострадал, двое в тяжелом состоянии

Итальянский город Неаполь и его окрестности оказались в зоне мощного сейсмического события вечером 1 августа. По данным газеты Corriere della Sera, в результате землетрясения магнитудой 4,7 пострадали 21 человек, двое из них госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.
Первый и самый сильный подземный толчок был зафиксирован в 19:46 по местному времени. Эпицентр находился в районе Кампи Флегреи, всего в 6 километрах от Неаполя. Вслед за основным ударом последовали два афтершока магнитудой 3,8 и 3,1. Сейсмологи не исключают, что в ближайшие часы активность может сохраниться.
Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в городе Поццуоли, где обрушились фасады зданий и карнизы. В самом Неаполе стихия повредила опору высоковольтной линии, что вызвало отключение электричества в нескольких районах.
Кроме того, полностью приостановлено движение поездов в неаполитанском железнодорожном узле, включая маршруты высокоскоростных составов.
Ранее мы писали: В Японии число погибших от землетрясения достигло 30.
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