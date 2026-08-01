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TBS: в результате взрыва в жилом доме в Японии пострадали 20 человек

В результате взрыва в жилом доме в Японии пострадали не менее 20 человек, двое пострадавших госпитализированы, информирует телеканал TBS.

Источник: Аргументы и факты

В результате взрыва в жилом доме в Японии пострадали не менее 20 человек, информирует телеканал TBS.

Инцидент случился в городе Итикава в префектуре Тиба, которая находится неподалёку от Токио. Взрыв произошёл в трёхэтажном доме.

«В результате инцидента пострадали 20 человек, двое из них были госпитализированы. В результате взрыва в некоторых соседних домах выбило стёкла», — говорится в сообщении.

Причина случившегося устанавливается. На месте работают правоохранители и спасатели.

Напомним, в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки были зафиксированы в префектуре Кумамото. Он стали причиной разрушения домов в ряде районов, повреждения дорог и мостов. По последним данным, погибли 34 человека, десятки человек получили травмы.