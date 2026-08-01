TBS: в результате взрыва в жилом доме в Японии пострадали 20 человек

В результате взрыва в жилом доме в Японии пострадали не менее 20 человек, информирует телеканал TBS.
Инцидент случился в городе Итикава в префектуре Тиба, которая находится неподалёку от Токио. Взрыв произошёл в трёхэтажном доме.
«В результате инцидента пострадали 20 человек, двое из них были госпитализированы. В результате взрыва в некоторых соседних домах выбило стёкла», — говорится в сообщении.
Причина случившегося устанавливается. На месте работают правоохранители и спасатели.
Напомним, в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки были зафиксированы в префектуре Кумамото. Он стали причиной разрушения домов в ряде районов, повреждения дорог и мостов. По последним данным, погибли 34 человека, десятки человек получили травмы.