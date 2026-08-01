Фигурант дела о мошенничестве с квартирой Долиной хочет выйти из колонии по УДО

Ранее в пресс-службе Мосгорсуда сообщали, что приговором Балашихинского суда Московской области за потерпевшей Долиной признано право на удовлетворение исковых требований по возмещению имущественного вреда в размере 176 млн 141 тыс. рублей. Лефортовский суд Москвы 31 июля должен был приступить к рассмотрению иска певицы к осужденным за мошенничество с ее квартирой Леонтьеву, Основе, а также Анжеле Цырульниковой и Артуру Каменецкому о возмещении вреда. Однако на заседании стало известно, что Леонтьев ушел на СВО. В этой связи суд приостановил производства по его делу. Следующее заседание, на котором ответчиками будут уже трое фигурантов, назначено на 21 августа.