Фигурант дела о мошенничестве с квартирой Долиной хочет выйти из колонии по УДО

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Андрей Основа, один из осужденных за мошенничество с квартирой певицы Ларисы Долиной, не стал подавать кассационную жалобу и в ближайшее время планирует выйти из колонии условно-досрочно. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Асим Алыев.
«Мой доверитель отказался от подачи кассационной жалобы на приговор Балашихинского суда. Вместе с тем Андрей Основа пытается сейчас либо заменить назначенное ему наказание на более мягкое, либо выйти из колонии условно-досрочно», — сказал собеседник агентства.
По информации источника ТАСС, Андрей Основа в последнее время находился в колонии Ногинска, где отбывал наказание, но его оттуда этапировали в другое учреждение. Ранее сообщалось, что другой осужденный по этому делу Дмитрий Леонтьев подписал контракт с Минобороны РФ и убыл в зону СВО.
Ранее в пресс-службе Мосгорсуда сообщали, что приговором Балашихинского суда Московской области за потерпевшей Долиной признано право на удовлетворение исковых требований по возмещению имущественного вреда в размере 176 млн 141 тыс. рублей. Лефортовский суд Москвы 31 июля должен был приступить к рассмотрению иска певицы к осужденным за мошенничество с ее квартирой Леонтьеву, Основе, а также Анжеле Цырульниковой и Артуру Каменецкому о возмещении вреда. Однако на заседании стало известно, что Леонтьев ушел на СВО. В этой связи суд приостановил производства по его делу. Следующее заседание, на котором ответчиками будут уже трое фигурантов, назначено на 21 августа.
На скамье подсудимых находились четверо фигурантов: Анжела Цырульникова, ранее судимые уроженец Казани Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, а также 21-летний житель Тольятти Андрей Основа. Суд назначил Цырульниковой семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом в размере 1 млн рублей, Каменецкому — семь лет в колонии строгого режима, со штрафом в размере 900 тыс. рублей, Леонтьеву — семь лет в колонии особого режима и 900 тыс. рублей штрафа, Основе — четыре года в колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей.
Леонтьев должен был отправиться в колонию особого режима в связи с рецидивом как судимый за разбой и вымогательство. Кроме того, суд в рамках обвинительного приговора удовлетворил гражданские иски двух потерпевших на общую сумму более 12 млн рублей.
Дело Долиной.
13 августа 2024 года появилась информация, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.
Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября 2025 года отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Истец Полина Лурье обратилась в Верховный суд РФ, который является последней инстанцией.
Верховный суд 16 декабря прошлого года поставил точку в рассмотрении дела о квартире, по его решению право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. 25 декабря Мосгорсуд обязал Долину выселиться из квартиры.