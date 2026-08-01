Альпинист Яковенко: тело погибшей Наговициной остается на скале спустя год

Российская альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу во время спуска с пика Победы 12 августа. Было предпринято несколько попыток ее эвакуации, в результате которых погиб иностранный альпинист. По имеющимся данным, Наговицина находится под печально известной скалой под названием «Птица», рядом с которой много тел погибших альпинистов.