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Альпинист Яковенко: тело погибшей Наговициной остается на скале спустя год

Тело российской альпинистки Натальи Наговициной спустя год после ее гибели остается на пике Победы. Альпинист Александр Яковенко в эксклюзивном комментарии aif.ru отметил, что с таких высот тела погибших не эвакуируют.

Источник: Аргументы и факты

Тело российской альпинистки Натальи Наговициной останется на пике Победы и не будет эвакуировано. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России, «Снежный барс» Александр Яковенко.

«С высоты, где она лежит, практически невозможно эвакуировать тело», — сказал он, подчеркнув, что в таких случаях тела погибших альпинистов остаются в горах навсегда.

Российская альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу во время спуска с пика Победы 12 августа. Было предпринято несколько попыток ее эвакуации, в результате которых погиб иностранный альпинист. По имеющимся данным, Наговицина находится под печально известной скалой под названием «Птица», рядом с которой много тел погибших альпинистов.

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