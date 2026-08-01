На юге Красноярского края река Кебеж поднялась на 43 сантиметра после ливней

В ведомстве напомнили, что на юге региона реки выходят из берегов уже не первый день: всему виной сильные дожди. Эксперты круглосуточно следят за ситуацией. Жителям советуют внимательно читать официальные предупреждения на сайтах и в соцсетях МЧС, а в экстренных случаях немедленно звонить по номеру 112. Ситуация находится на контроле.