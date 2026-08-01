На юге Красноярского края река Кебеж поднялась на 43 сантиметра после ливней

Вечером 31 июля в краевом управлении МЧС сообщили, что вода в реке Кебеж у села Григорьевка на юге Красноярского края из-за прошедших ливней поднялась сразу на 43 сантиметра.
Синоптики прогнозируют новые осадки, поэтому специалисты не исключают, что уровень рек продолжит расти и может перешагнуть через опасные отметки.
В ведомстве напомнили, что на юге региона реки выходят из берегов уже не первый день: всему виной сильные дожди. Эксперты круглосуточно следят за ситуацией. Жителям советуют внимательно читать официальные предупреждения на сайтах и в соцсетях МЧС, а в экстренных случаях немедленно звонить по номеру 112. Ситуация находится на контроле.
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