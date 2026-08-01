«Стянуто около 10 пожарных машин»: что известно о пожаре в храме Василия Блаженного в Москве

Сотрудники МЧС неделей ранее выехали на вызов после сообщения о возгорании в производственном здании на юго-востоке Москвы. Пожар локализовали и ликвидировали. Площадь возгорания составила 3 тысячи квадратных метров. Огонь разгорелся в производственном ангаре на Автомобильном проезде в Москве. По данным оперативных служб, к месту происшествия были оперативно привлечены пожарный поезд и авиация. Спасателям удалось минимизировать ущерб от произошедшего инцидента. В результате ЧП никто не пострадал. Погибших также нет.