«Стянуто около 10 пожарных машин»: что известно о пожаре в храме Василия Блаженного в Москве

Ночью 1 августа в центре Москвы, вблизи Кремля, заметили возгорание. ЧП случилось в храме Василия Блаженного. Известно, что к месту инцидента оперативно стянули около 10 пожарных машин. Так обстановку прокомментировали в оперативных службах, цитирует ТАСС.
Сообщается, что задымление зафиксировали на первом этаже здания. Загорелись вещи и мебель в кабинете директора.
«Площадь возгорания составила около 10 кв. метров. На место происшествия было стянуто около 10 пожарных машин», — оповестили в оперативных службах.
К 01:50 возгорание удалось ликвидировать. Пожар потушен. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. Причины ЧП также остаются неизвестными.
О возгорании в храме Василия Блаженного стало известно около 01:30. Рядом с ним расположены стены Кремля и парк «Зарядье». Как сообщили очевидцы, из сквера чувствуется запах гари из-за случившегося задымления. Прохожие отметили, что к месту быстро прибывали пожарные расчеты и другие экстренные службы.
В понедельник, 20 июля, в элитном жилом комплексе в Москве загорелись строительные материалы. Находящиеся внутри люди оперативно и самостоятельно эвакуировались. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. О погибших и пострадавших информации нет. Пожар удалось быстро потушить.
Позже, 22 июля, столичные пожарные боролись с возгоранием в жилом здании в центре города. Пожар был локализован в короткий срок. Огонь возник на улице Гончарной, д. 26. Возгорание произошло в одной из квартир дома. Как выяснилось, горели личные вещи и мебель. Пострадавших нет.
Сотрудники МЧС неделей ранее выехали на вызов после сообщения о возгорании в производственном здании на юго-востоке Москвы. Пожар локализовали и ликвидировали. Площадь возгорания составила 3 тысячи квадратных метров. Огонь разгорелся в производственном ангаре на Автомобильном проезде в Москве. По данным оперативных служб, к месту происшествия были оперативно привлечены пожарный поезд и авиация. Спасателям удалось минимизировать ущерб от произошедшего инцидента. В результате ЧП никто не пострадал. Погибших также нет.