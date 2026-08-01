В Партизанском округе Приморья паводок разрушил мост

«Нет проезда в Слинкино из-за разрушения моста паводком. В ближайшее время будет решаться вопрос об устройстве лодочной переправы», — сообщает минтранс края.
По информации спасателей, электроснабжение и связь в селе не нарушены, есть ФАП, необходимый запас медикаментов и продуктов питания. Сегодня в село привезут продукты.
По факту разрушения моста проверку проводит прокуратура. На месте работает прокурор Партизанского района Александр Смирнов.
«В ходе проверки будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, ответственных за эксплуатацию мостового сооружения, а также за своевременное выявление и устранение дефектов», — сообщили в надзорном ведомстве.
В правительстве края уточнили, что восстановление проезда в Слинкино начнется сразу после спада воды.
Из-за паводка затруднен проезд на других участках дорог в крае.