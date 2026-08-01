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ПВО сбила четыре беспилотника на подлёте к Москве

Четыре украинских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены средствами противовоздушной обороны. После падения обломков на местах работают экстренные службы.

Источник: Life.ru

О ликвидации воздушных целей ночью 1 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, специалисты сейчас проверяют территории, где могли упасть фрагменты сбитых аппаратов.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Ситуацию на местах падения контролируют профильные службы.

Ранее Life.ru писал, что в ночь на 1 августа атака беспилотников ВСУ была отражена и в Севастополе. Там силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили семь воздушных целей в районах Фиолента и Северной стороны. Во время работы систем противовоздушной обороны жителей призвали соблюдать меры безопасности. О последствиях той атаки официально не сообщалось.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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