После ночного пожара на станции в Приморье погибла женщина

В Приморском крае на железнодорожной станции Свиягино произошел пожар, унесший жизнь местной жительницы. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МЧС.
Возгорание охватило надворные постройки в ночное время 1 августа. Огонь распространился на площади около 20 квадратных метров. Пожарным удалось полностью ликвидировать пламя, однако в процессе тушения спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1972 года рождения.
На данный момент специалисты проводят проверку для выяснения точных обстоятельств случившегося и причины воспламенения построек.
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