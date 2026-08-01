Мигранта-наркодилера депортируют из Приморья

Так, силовики следят за уничтожением наркосодержащих растений — как произрастающих в диком виде, так и культивируемых целенаправленно. В Анучинском округе в ходе рейдов полицейские выявили коноплю на дачном участке в селе Пухово, которую 61-летний хозяин участка выращивал для личного потребления, у него забрали 67 куст запрещённого растения. А в селе Рисовое 46-летний местный житель вырастил в огороде более 35 кустов опиумного мака. Все наркосодержащие растения уничтожены с помощью спецтехники, возбуждены уголовные дела.