Мигранта-наркодилера депортируют из Приморья

Гражданин одной из стран Центральной Азии 1999 года рождения в 2021 году был осуждён к лишению свободы Ленинским районным судом Владивостока за покушение на распространение наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4. ст. 228.1 УК РФ).
Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Срок наказания истёк, и дальнейшее пребывание мужчины в России признано нежелательным. Поэтому из колонии мигранта перевели в Центр временного содержания иностранных граждан в Артёме для дальнейшей депортации из России. После выдворения из страны, которое уже выполнено, возвращение в РФ неудачливому наркодилеру запрещено до 2037 года.
Полиция Приморского края продолжает мероприятия по контролю над соблюдением миграционного и антинаркотического законодательства.
Так, силовики следят за уничтожением наркосодержащих растений — как произрастающих в диком виде, так и культивируемых целенаправленно. В Анучинском округе в ходе рейдов полицейские выявили коноплю на дачном участке в селе Пухово, которую 61-летний хозяин участка выращивал для личного потребления, у него забрали 67 куст запрещённого растения. А в селе Рисовое 46-летний местный житель вырастил в огороде более 35 кустов опиумного мака. Все наркосодержащие растения уничтожены с помощью спецтехники, возбуждены уголовные дела.