Человеческие кости нашла жительница Семея на территории бывшего стадиона

Редкими находками она сразу поделилась с редакцией местного сетевого издания «ABAI NEWS». С ее слов, человеческие кости появились после того, как начали копать землю для строительства спорткомплекса.
В этот же день, 31 июля, после обнаружения человеческих костных останков на территории бывшего стадиона «Пищевик» строительные работы приостановили. Такое решение приняли в городском акимате после выездного обследования территории, а для фиксации факта обнаружения на место были вызваны сотрудники полиции.
«Обнаруженные останки будут переданы сотрудникам криминалистической службы для проведения соответствующей экспертизы и установления обстоятельств их происхождения. Дальнейшие работы на объекте будут проводиться только после завершения необходимых процессуальных мероприятий и получения соответствующего разрешения компетентных органов», — говорится в сообщении акимата.
В комментариях к публикации о находке многие обратили внимание на находчивость женщины. Telegram-пользователи похвалили ее за активную гражданскую позицию, отметив, что многие из них не сразу распознали бы человеческие кости и, скорее всего, не придали бы находке особого значения.