Пациент с опасным заболеванием сбежал из больницы в Великобритании

Полиция Великобритании начала срочные поиски 51-летнего Дина Хескета, который исчез с территории больницы Royal Preston Hospital в графстве Ланкашир. Правоохранители призвали жителей не приближаться к мужчине, поскольку он может иметь заразное заболевание. Об этом пишет Metro.