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Пациент с опасным заболеванием сбежал из больницы в Великобритании

Полиция Великобритании начала срочные поиски 51-летнего Дина Хескета, который исчез с территории больницы Royal Preston Hospital в графстве Ланкашир. Правоохранители призвали жителей не приближаться к мужчине, поскольку он может иметь заразное заболевание. Об этом пишет Metro.

По данным полиции, Хескет, который ипользуют имена Тим, Дин и Энтони Гледхилл, покинул больницу утром 28 июля около 11:16. Камеры наблюдения зафиксировали его в коридоре медицинского учреждения — на записи мужчина был в синей хирургической маске.

Правоохранительные органы не раскрывают диагноз пациента, однако отмечают, что заболевание потенциально способно передаваться другим людям.

Полиция выразила обеспокоенность состоянием мужчины и попросила жителей не пытаться самостоятельно его задержать. Гражданам рекомендуют сообщать о возможном местонахождении Хескета правоохранителям.

Ранее в Приморье задержали 36-летнего мужчину, известного как «человек-паук». Он страдает психическим расстройством, сбежал из больницы и снова залез на опору ЛЭП во время дождя.

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