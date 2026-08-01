В Норильске тушили загоревшийся в тундре торф

Специалисты предупреждают, что причины пожаров в регионе повторяются из раза в раз. Как, например, возгорания из-за неисправной электропроводки в домах. Спасатели в очередной раз напомнили жителям, что за состоянием проводки надо следить постоянно, а менять или ремонтировать ее стоит только с помощью профессионалов. Опасно для жизни включать в сеть электроприборы с неисправностями. А перед уходом из дома лучше выключать бытовую технику из розеток: это простая привычка помогает предотвратить беду.