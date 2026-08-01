Друг пропавшего с семьей Усольцева оценил его многомиллионное наследство

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной пропали в конце сентября 2025 года во время однодневного похода к горе Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. У начала маршрута в Кутурчинском Белогорье нашли их автомобиль, однако больше никаких следов — ни вещей, ни останков — обнаружить не удалось. Поиски результата не дали. В марте 2026 года суд мог объявить Усольцевых умершими до обнаружения тел.