Друг пропавшего с семьей Усольцева оценил его многомиллионное наследство

Состояние пропавшего красноярского предпринимателя Сергея Усольцева может достигать 700 миллионов рублей. Такую оценку в эксклюзивном интервью aif.ru дал исследователь Валентин Дегтерёв, длительное время занимающийся историей исчезновения семьи. По его мнению, в ближайшее время может встать вопрос о признании Усольцевых умершими и разделе внушительного наследства.
Анализируя активы бизнесмена, Дегтерёв указал, что речь идёт не только о денежных накоплениях, но и о доле в промышленном производстве. По его словам, основным претендентом на имущество, скорее всего, станет ближайшая родственница.
«Сергей Усольцев оставил после себя очень крупное наследство. У него, по имеющейся информации, на счетах находится около 100 миллионов рублей. Плюс к этому — 50 процентов акций предприятия, которое выпускает краску, — речь о заводе “Полиинвест” в Железногорске. Если посчитать всё вместе: ценные бумаги, дом, машину и прочее имущество, — то выходит сумма порядка 600−700 миллионов рублей. Это действительно большие деньги», — рассказал Дегтерёв.
Говоря о том, кому может достаться состояние, исследователь отметил, что, по его данным, многочисленных родственников, с которыми пришлось бы делить имущество, у Усольцева нет.
«Кому достанется это наследство, не могу точно сказать, но, скорее всего, всё получит его старшая дочь. Думаю, что процесс скоро запустится: заинтересованные лица подадут документы на признание семьи умершими, и наследство начнут делить. К этому всё и идёт», — подытожил Дегтярёв.
Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной пропали в конце сентября 2025 года во время однодневного похода к горе Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. У начала маршрута в Кутурчинском Белогорье нашли их автомобиль, однако больше никаких следов — ни вещей, ни останков — обнаружить не удалось. Поиски результата не дали. В марте 2026 года суд мог объявить Усольцевых умершими до обнаружения тел.
Накануне депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный походник Алексей Кулеш лично посетил Кутурчинское Белогорье, чтобы пройти тем же маршрутом, которым, предположительно, следовали Усольцевы, и сделал определенный вывод.