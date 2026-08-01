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72 водителя поймали за повторное нетрезвое вождение в Иркутской области в июле

IrkutskMedia, 1 августа. Сотрудники полиции привлекли к ответственности 72 водителя за повторную пьяную езду в Иркутской области в июле. Из них нетрезвыми за руль сели 61 мужчина и 11 женщин. Больше всего случаев таких нарушений обнаружено в Братском районе — 13.

Источник: IrkutskMedia.ru

Еще по пять водителей задержали за повторную нетрезвую езду в Зиминском, Усть-Кутском и Усть-Илимском районах. По четыре автомобилиста вновь сели за руль пьяными в Ангарском городском округе, Иркутске и Иркутском муниципальном округе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, из всех автомобилистов 11 нарушителей управляли отечественными машинами, еще пять ехали на мототехнике, остальные 56 человек были за рулем иномарок, в том числе случаи пьяного вождения зафиксированы на 23 Toyota, 10 Honda, 8 Nissan и других.

В полиции отметили, что все задержанные водители ранее уже подвергались административному наказанию либо имеют судимость за аналогичные правонарушения. Теперь в отношении каждого из них возбуждены уголовные дела, им грозит наказание вплоть до лишения свободы. Все автомобили нарушителей поместили на спецплощадку. В ряде случаев по закону машины могут конфисковать в доход государства.

Ранее сообщалось, что в Черемхове на улице Щорса ночью произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. 26-летний молодой человек за рулём автомобиля «Лада Гранта» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в ограждение и опору электроосвещения.