72 водителя поймали за повторное нетрезвое вождение в Иркутской области в июле

В полиции отметили, что все задержанные водители ранее уже подвергались административному наказанию либо имеют судимость за аналогичные правонарушения. Теперь в отношении каждого из них возбуждены уголовные дела, им грозит наказание вплоть до лишения свободы. Все автомобили нарушителей поместили на спецплощадку. В ряде случаев по закону машины могут конфисковать в доход государства.