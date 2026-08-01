В Хабаровске мужчина умер во время задержания Росгвардией

«31 июля 2026 года сотрудники правоохранительных органов осуществили выезд по вызову, связанному с нарушением общественного порядка местным жителем. В процессе попытки задержания мужчина оказал активное сопротивление, в результате чего сотрудниками Росгвардии были применены физическая сила и специальные средства. Впоследствии мужчина скончался на месте задержания», — говорится в сообщении.