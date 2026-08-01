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В Хабаровске мужчина умер во время задержания Росгвардией

Сотрудники применили физическую силу и специальные средства.

ХАБАРОВСК, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии применили физическую силу и специальные средства во время задержания жителя Хабаровского края, после чего мужчина скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

«31 июля 2026 года сотрудники правоохранительных органов осуществили выезд по вызову, связанному с нарушением общественного порядка местным жителем. В процессе попытки задержания мужчина оказал активное сопротивление, в результате чего сотрудниками Росгвардии были применены физическая сила и специальные средства. Впоследствии мужчина скончался на месте задержания», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, надзорное ведомство контролирует ход доследственной проверки по факту правомерности действий сотрудников Росгвардии при задержании местного жителя, который оказал сопротивление.