За полгода жители Красноярского края отдали аферистам почти 1,5 миллиарда рублей

Жителям советуют запомнить несколько простых правил, чтобы не стать жертвами мошенников. Никогда не сообщайте по телефону данные банковской карты, пароли и коды из смс. Настоящие сотрудники банка или госорганов их не запрашивают. Если звонящий просит перевести деньги на «безопасный счёт» — это мошенники, сразу кладите трубку. Не переходите по ссылкам от незнакомцев в мессенджерах и не устанавливайте приложения, которые вам навязывают по телефону. Возьмите за правило прерывать любой подозрительный разговор и самостоятельно перезванивать в банк или ведомство по официальному номеру, указанному на сайте или на обратной стороне карты. И помните, что эмоции и создание видимост срочности — главные инструменты аферистов, поэтому при получении тревожных новостей по телефону не спешите делать все, что вам скажут сообщившие их люди. Прервите общение, возьмите паузу, уточните сведения в других источниках, посоветуйтесь с родными и только потом принимайте решение.