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В Челябинской области за обман вдовы погибшего участника СВО осужден 20-летний парень

«Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании причиненного ущерба», — добавили в Генпрокуратуре РФ.

Источник: dostup1.ru

В Челябинской области за обман вдовы погибшего участника специальной военной операции осужден 20-летний парень, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Кусинский районный суд признал молодого жителя Тюменской области виновным в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Из материалов дела следует, что в мае 2026 года фигурант, являясь участником преступной группы и выполняя роль курьера, получил около 4 млн рублей у обманутой аферистами вдовы погибшего участника СВО.

Злоумышленнику дали два с половиной года в исправительной колонии общего режима.