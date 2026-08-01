В Челябинской области за обман вдовы погибшего участника СВО осужден 20-летний парень

В Челябинской области за обман вдовы погибшего участника специальной военной операции осужден 20-летний парень, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Кусинский районный суд признал молодого жителя Тюменской области виновным в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Из материалов дела следует, что в мае 2026 года фигурант, являясь участником преступной группы и выполняя роль курьера, получил около 4 млн рублей у обманутой аферистами вдовы погибшего участника СВО.
Злоумышленнику дали два с половиной года в исправительной колонии общего режима.