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В Хасанский район Приморья направлены спасатели МЧС

Аэромобильная группировка готова помочь жителям в случае угрозы подтоплений.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье из-за прогнозируемых опасных метеоявлений в Хасанский район в превентивных целях направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС. Спасатели уже на месте — в случае ухудшения обстановки они окажут помощь местным жителям. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидаются сильные дожди, которые могут вызвать подъем уровней рек и подтопления низких участков. В Хасанском районе, где дороги и так страдают от переливов, ситуация требует особого внимания. Сейчас ГУ МЧС по Приморскому краю работает в режиме повышенной готовности.

Главное управление продолжает следить за развитием ситуации в регионе. Спасатели готовы к оперативному реагированию. Жителям и гостям района советуют следить за прогнозами, не рисковать на дорогах и в случае опасности звонить по номеру 112. О развитии обстановки будут информировать дополнительно.

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