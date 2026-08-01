Пик Победы — пик смерти: тело Наговициной навсегда останется в горах

Год назад о российской альпинистке Наталье Наговициной узнал весь мир из-за ее трагической истории. 12 августа прошлого года при спуске с пика Победы она сломала ногу. Травма, случившаяся на запредельной высоте более 7 тысяч метров, стала роковой. Несколько попыток оказать ей помощь и провести эвакуацию обернулись еще одной трагедией — гибелью итальянского альпиниста Луки Синигальи и травмами у спасателей. Спустя несколько дней, после того как территорию облетел дрон и провел съемку, следы жизнедеятельности Натальи на высоте 7200 метров обнаружены не были, и операцию признали бесперспективной.