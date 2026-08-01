Пик Победы — пик смерти: тело Наговициной навсегда останется в горах

Год назад о российской альпинистке Наталье Наговициной узнал весь мир из-за ее трагической истории. 12 августа прошлого года при спуске с пика Победы она сломала ногу. Травма, случившаяся на запредельной высоте более 7 тысяч метров, стала роковой. Несколько попыток оказать ей помощь и провести эвакуацию обернулись еще одной трагедией — гибелью итальянского альпиниста Луки Синигальи и травмами у спасателей. Спустя несколько дней, после того как территорию облетел дрон и провел съемку, следы жизнедеятельности Натальи на высоте 7200 метров обнаружены не были, и операцию признали бесперспективной.
Смертельная высота Наговициной.
Тело российской альпинистки до сих пор остается на склоне, и, как выяснилось, оно останется там навсегда. В эксклюзивном комментарии aif.ru председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России, «Снежный барс» Александр Яковенко развеял последние надежды на то, что останки удастся предать земле.
«С высоты, где она лежит, практически невозможно эвакуировать тело», — сказал он, подчеркнув, что в таких случаях тела погибших альпинистов остаются в горах навсегда.
Эксперт уточнил, что эвакуация с высоты более 7000 метров нецелесообразна, поскольку такая экспедиция сопряжена со смертельной опасностью для ее участников.
Проклятие скалы Птица.
По имеющимся данным, Наговицина находится под печально известной скалой Птица. Это место давно пользуется мрачной славой: там покоятся тела многих альпинистов, для которых пик Победы стал последним приютом.
Вскоре после трагедии с Наговициной сезон экспедиций на пик Победы был завершен, поэтому эксперты возлагали надежды, что ее найдут альпинисты, которые будут совершать восхождение в 2026 году.
«Пока неизвестно, дошел ли кто-то в этом году до места, где предположительно находится тело Наговициной. Еще неделю назад никто на эту высоту не поднялся, гора была закрыта для экспедиций», — отметил Александр Яковенко.
Гора будто специально закрылась от людей, укутав склоны непогодой и сделав подъем к телу невозможным.
Как почтят погибшую альпинистку.
Хотя физически забрать Наталью с пика Победы уже невозможно, в альпинистском сообществе существуют свои традиции поминовения тех, кто навсегда остался в горах. Александр Яковенко рассказал, что последнее слово в этом вопросе остается за самыми близкими людьми.
«Траурные мероприятия зависят от родственников, их желания. Они могут установить памятную табличку», — добавил он.
Такая табличка, установленная где-нибудь в базовом лагере или у подножия, стала бы символом мужества и напоминанием о той страшной цене, которую требует у человека стихия.
Гибель Натальи Наговициной — это еще одно напоминание о том, что горы не прощают ошибок. На высоте в несколько тысяч метров человек лишь гость, и любое неверное движение способно превратить восхождение в вечный покой среди льдов и камней.