Друг Усольцева считает, что члены пропавшей семьи находятся в разных местах

Поисково-спасательная операция в районе пропажи семьи Усольцевых фактически свернута, несмотря на летний сезон. В эксклюзивном комментарии aif.ru исследователь Валентин Дегтерёв объяснил, почему дальнейшие поиски бессмысленны.
По его словам, местность полностью изменилась, и шансов найти хоть что-то нет.
«Сейчас искать уже бесполезно — там всё заросло, даже при всем желании не найти. Депутат Кулеш показывал, что там одни камни, огромные глубокие щели между ними. Поэтому найти невозможно — это тайга», — заявил Дегтерёв.
При этом собеседник издания допустил, что глава семьи Сергей Усольцев, в отличие от жены и маленькой дочки, мог остаться жив, связывая это с активностью телефонов и соцсетей после пропажи.
«Вполне возможно, что Сергей жив. А вот жена и ребенок погибли где-то недалеко от поселка. Я уверен в этом почти на сто процентов. И их уже не найдут, это тайга», — сказал исследователь.
Он привел в пример недавнюю трагедию под Красноярском, где девушку нашли лишь спустя полгода в овраге, который несколько раз прочесывали зимой.
«Недавно под Красноярском нашли девушку, которая ушла из дома в январе. Искали тщательно, а нашли скелетированные останки в овраге, который проверяли раз 10 зимой. Просто не увидели под снегом. Но это не тайга, а городская черта. А Усольцевы — в тайге. Так что их никто и никогда не найдет», — сказал собеседник издания.
Дегтерёв при этом признался, что история исчезновения Усольцевых стала для него личной трагедией.
«Сердце болит за них. Конечно, очень хотелось бы, чтобы они нашлись, пусть живут где угодно, но, к сожалению, надежды мало», — заключил Дегтерёв.
Ранее опытный турист и депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш рассказал, что после того, как прошел маршрутом Усольцевых, сделал однозначный вывод: в районе исчезновения семьи совсем несложно заблудиться и получить травму, тем более в непогоду.
Сергей, Ирина и их дочь Арина Усольцевы пропали в конце сентября прошлого года. По имеющейся информации, они собирались совершить однодневный поход на Кутурчинском Белогорье. У начала предполагаемого маршрута нашли машину, которой пользовалась семья, больше никаких следов двоих взрослых и ребенка не было обнаружено.