Друг Усольцева считает, что члены пропавшей семьи находятся в разных местах

«Недавно под Красноярском нашли девушку, которая ушла из дома в январе. Искали тщательно, а нашли скелетированные останки в овраге, который проверяли раз 10 зимой. Просто не увидели под снегом. Но это не тайга, а городская черта. А Усольцевы — в тайге. Так что их никто и никогда не найдет», — сказал собеседник издания.