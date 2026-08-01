Суд обязал упавшего на пути в метро пьяного пассажира выплатить компенсацию

Отмечается, что при рассмотрении в суде административного материала мужчина вину не признал и заявил, что «плохо себя почувствовал и упал». Суд согласился, что он оказался на путях не умышленно, переквалифицировал дело с части 3 на часть 1 статьи 11.15.1 КоАП России «Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности» и назначил ему штраф в пять тысяч рублей, сказано в статье.