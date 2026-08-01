Суд обязал упавшего на пути в метро пьяного пассажира выплатить компенсацию

Московский суд обязал пассажира, который пьяный упал на пути в метро, выплатить компенсацию метрополитену за срыв графика движения поездов. Об этом сказано в материалах, которыми располагает РИА Новости.
28 сентября прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал на путь станции метро «Сокол» Замоскворецкой линии. В результате движение на участке метро пришлось остановить на 12 минут. Отмена двух поездов и две внеплановые высадки пассажиров принесли метрополитену убытки. Сумма иска не уточняется.
— Исковые требования ГУП «Московский метрополитен» к ответчику о взыскании убытков удовлетворить, — говорится в материалах.
Решение суда вступило в законную силу. Пассажир в суд не явился.
Отмечается, что при рассмотрении в суде административного материала мужчина вину не признал и заявил, что «плохо себя почувствовал и упал». Суд согласился, что он оказался на путях не умышленно, переквалифицировал дело с части 3 на часть 1 статьи 11.15.1 КоАП России «Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности» и назначил ему штраф в пять тысяч рублей, сказано в статье.
Юрист коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Снежана Прокофьева сообщила, что пассажир, который получил травму из-за дверей вагона метро, может обратиться за компенсацией.