«Версия рассыпается»: за что на самом деле убили брата и сестру из РФ в Тае

История поисков 22‑летней Дианы и 17‑летнего Романа в Паттайе завершилась днём 31 июля. Задержанный по подозрению в их похищении местный житель дал признательные показания. Он заявил, что убил брата и сестру ради байка. В эксклюзивном комментарии aif.ru волонтёр, автор блога о жизни в Паттайе Светлана Шерстобоева обратила внимание на нестыковки в этой версии.
Хроника исчезновения: как брат и сестра уехали на байке и пропали навсегда.
Трагедия, разыгравшаяся в королевстве улыбок, потрясла русскоязычную диаспору Таиланда до глубины души. Диана и Роман пропали ночью 26 июля. Как сообщила их мать, 22‑летняя девушка и 17‑летний парень внезапно уехали на мотобайке. Позже Диана сообщила матери о подозрениях, что их преследуют. Это был последний тревожный сигнал, оборвавшийся на полуслове, после чего связь с братом и сестрой прервалась навсегда. Больше Диану и Романа никто не видел, а мобильные телефоны замолчали.
Шесть дней длились поиски Дианы и Романа, в которых участвовали порядка сотни проживающих в Паттайе россиян. Отозвавшиеся на крик о помощи прочёсывали улицы, опрашивали таксистов и расклеивали ориентировки, надеясь на чудо. Ещё утром 31 июля оставалась призрачная надежда найти девушку и юношу живыми, пусть и в беде.
«Пока ничего хорошего, ждём информацию от полиции. Подозреваемого задержали», — отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru один из участников поисков.
Опытные поисковики уже понимали, что, судя по срокам, у пропавших мало шансов. Тяжёлые предчувствия оправдались. Через несколько часов стало известно, что Диана и Роман мертвы. В полиции дал признательные показания задержанный подозреваемый, некий Пхонг, чьё имя теперь с ненавистью произносят в каждом русском доме Паттайи.
Как листовка на столбе вывела на банду убийц.
Раскрыть это жестокое преступление по горячим следам удалось не в последнюю очередь благодаря самоотверженной работе российских добровольцев. Именно их гражданская активность не позволила убийцам замести следы в тропической листве. Как отметила в эксклюзивном комментарии aif.ru волонтёр, автор блога о жизни в Паттайе Светлана Шерстобоева, именно благодаря деятельности добровольных помощников, которые расклеили листовки, нашёлся ключевой свидетель преступления, ставший роковой фигурой для преступного квартета.
«Листовки были развешаны чуть ли не на каждом столбе. Их нельзя было не заметить. И вот этот свидетель, который вызвал полицию, заметил, что четыре человека что‑то закапывают. Этот таец связал листовки о пропавших и эту ситуацию, позвонил в полицию. Хотя эти четверо успели сбежать, они попали на камеры, их опознали и начали прицельно искать. Их также заснял один из наших волонтёров, эти кадры потом попали в местные новости. Эти преступники были вооружены, по сути, волонтёр рисковал жизнью», — рассказала она.
Не стыкуется: почему сыпется версия убийц.
Пхонг и его сообщники пытаются представить зверское убийство как банальный уличный гоп‑стоп, спонтанный захват транспортного средства. Однако Светлана Шерстобоева отметила, что в версии, которую озвучили полицейским преступники, слишком много нестыковок, бросающихся в глаза даже неспециалисту.
«Версия об ограблении с целью завладения байком совершенно несостоятельна. Очевидно, Пхонг не желает раскрывать истинные причины расправы над двумя беззащитными детьми — девушкой и подростком. Ситуативное ограбление на дороге никак не объясняет наличие трекера, а этот факт официально подтверждён полицией. Устанавливать устройство для слежения на старый арендный байк, чтобы завладеть им, а потом разобрать и захоронить в двух могилах — идея так себе, не выдерживает никакой критики. Думаю, что это заказ какой‑то, непонятно, зачем и как. С этим уже разберётся полиция», — отметила собеседница издания.
Зловещий финал: пять тел в джунглях и новые жертвы в деле.
С каждым часом расследования детали этой трагедии обрастают всё более зловещими и леденящими кровь подробностями. Тайские следователи, прибывшие на место, указанное свидетелем, обнаружили не два, а пять тел. Предположительно, это могли быть супруги и их ребёнок, которых убили преступники как нежелательных свидетелей похищения и расправы. Эти трое погибших — ещё нестыковка в версии банального ограбления: слишком много убитых за старый байк.
Искать ответ на вопрос, почему на самом деле убили двух молодых россиян и трёх тайцев, будут местные силовики.