«Версия рассыпается»: за что на самом деле убили брата и сестру из РФ в Тае

«Листовки были развешаны чуть ли не на каждом столбе. Их нельзя было не заметить. И вот этот свидетель, который вызвал полицию, заметил, что четыре человека что‑то закапывают. Этот таец связал листовки о пропавших и эту ситуацию, позвонил в полицию. Хотя эти четверо успели сбежать, они попали на камеры, их опознали и начали прицельно искать. Их также заснял один из наших волонтёров, эти кадры потом попали в местные новости. Эти преступники были вооружены, по сути, волонтёр рисковал жизнью», — рассказала она.