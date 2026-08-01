Смерч и град размером с яйцо обрушились на Курганскую область

Ранее Life.ru писал, что москвичей ожидает тёплая погода в начале августа. В столичном регионе синоптики прогнозировали температуру до 30−31 градуса и тёплые ночи, а купальный сезон обещали продлить ещё на несколько дней. Ближе к середине августа жара должна начать постепенно отступать, а погода станет более прохладной.